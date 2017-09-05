Иллюстративное фото с сайта mistonews.kz Сообщение о предстоящем ограничении подачи газоснабжения в домах жителей левобережной части города распространил Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГазАймак". - В связи с плановыми ремонтно-предупредительными работами в магистральном газопроводе УМГ "Атырау" АО "Интергаз Центральная Азия, в период с 11 по 16 сентября будет частично ограничена подача и транспортировка природного газа потребителям левобережья г.Атырау, - говорится в сообщении. Так, газоснабжение будет временно остановлено в следующих районах города и пригороде - от п. Балыкшы до Маслопрома, от п. Мирного до п. Дамба, в п. Таскала, п. Новокирпичный, Химпоселок, Подхоз, СМП-136, СМП-163, Первый участок. Также газа не будет и в центре города по ул. Махамбета, пр. Азаттык, ул. Ауэзова. Подача газа будет приостановлена и на производственных объектах - АО "АТЭЦ", АО "АНПЗ", НПС АНУ АО "Казтрансойл".