Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бокейординского района ЗКО Нурлан РАХИМЖАНОВ, в районе есть одна больница, 3 врачебные амбулатории, 3 фельдшерско-акушерских и 12 медпунктов. - В районной больнице на сегодняшний день не хватает врача-рентгенолога, акушера-гинеколога и окулиста. Проблема нехватки специалистов решается путем переподготовки и прохождения курсов повышения квалификации врачей, - пояснил аким района.