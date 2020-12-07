7 декабря в Казахстане вышло новое постановление главного санитарного врача Ерлана Киясова. Теперь в стране разрешено проводить партнерские роды при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток. Правила пересечения государственной границы остались без изменения. Пребывающие в страну граждане обязаны предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию. Исключение составляют дети до пяти лет. – Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Люди с повышенной температурой тела, независимо от наличия справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре, - говорится в постановлении.