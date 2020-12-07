Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Муслима Ундаганова вновь арестовали Скриншот с видео Как сообщила судебный исполнитель департамента юстиции ЗКО Гульмира Папашева, 5 сентября следователь антикоррупционной службы Муратов прекратил уголовное дело по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" в связи с отсутствием состава преступления. – В октябре этого года мой представитель по доверенности Казыбек Утетлеуов обратился с письменным обращением к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о возбуждении уголовного и дисциплинарного производства в отношении судей города Костаной, которые рассматривали материалы по уголовно-досрочному освобождению осужденного Муслима Ундаганова, - сообщила Гульмира Папашева. Напомним, 14 августа адвокат Абзал Куспан сообщил, что ходатайство об условно-досрочном освобождении Муслима Ундаганова было удовлетворено апелляционной коллегией Костанайского областного суда. Экс-глава облспорта отбыл наказание сроком 7 лет и 3 месяца, это 2/3 части срока. Однако 19 августа вышло постановление Костанайского областного суда, согласно которому Муслима Унадаганова вновь взяли под стражу. При этом суд города Костанай обвинил судебного исполнителя департамента юстиции ЗКО Гульмиру Папашеву в том, что она предоставила недостоверные данные о том, что на сегодняшний день у должника Муслима Ундаганова  полностью погашена в солидарном порядке его доля по приговору суда в размере 51,8 млн тенге. Экс-главу облспорта изначально приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания был снижен до 9 лет. Бывший руководитель Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК.  