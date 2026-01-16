Ограничение кредитов, биометрия и защита прав клиентов — что изменится для казахстанцев

16 января 2026 года президент Казахстана подписал новый Закон «О банках и банковской деятельности» и изменения к ряду нормативных актов, направленные на обновление финансового рынка страны. Подробности нововведений раскрыли в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Современное регулирование банковской деятельности

Закон стал логическим завершением пятилетней реформы банковского сектора. Он закрепляет переход к международным стандартам финансовой устойчивости, совершенствует надзор и создаёт условия для технологического развития отрасли. Одной из главных задач документа является обеспечение стабильности банковской системы в условиях цифровизации и глобальных экономических изменений.

Что это значит для граждан

ограничение на одновременное получение кредитов в нескольких банках;

первый кредит и выпуск ЭЦП будут оформляться только при личном визите в банк с прохождением биометрии;

усиление требований к системно значимым банкам, включая их участие в возмещении убытков государству;

расширение возможностей банков по инвестиционной деятельности и использованию технологий, включая искусственный интеллект, для защиты клиентов;

закрепление функций финансового омбудсмена для защиты прав потребителей.

Закон также вводит новые правила участия государства в поддержке банков: помощь предоставляется только системно значимым банкам, а расходы возмещаются за счёт обязательных взносов всех финансовых организаций.

Для развития исламского финансирования внедрена модель «исламских окон», позволяющая традиционным банкам оказывать исламские услуги без создания отдельной структуры.

Документ закрепляет двухуровневую систему лицензирования банков — базовую и универсальную, а также устанавливает требования к честной рекламе, раскрытию условий продуктов, оценке их пригодности для клиентов и стандарты ответственного кредитования, чтобы защитить граждан от чрезмерной долговой нагрузки.