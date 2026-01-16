Только за день 15 января было вывезено 8 500 кубометров снега.

В акимате города сообщили, что плановые работы по вывозу снега продолжаются. Чтобы обеспечить безопасность и бесперебойное движение транспорта организации работают круглые сутки. В ночную смену на улицах города задействовано около 200 единиц специальной техники.

Сначала проводится очистка основных магистралей, маршрутов общественного транспорта, а также дорог, ведущих к социальным объектам. 15 января было вывезено 8 500 кубических метров снега, а с начала зимнего сезона на специальные полигоны вывезено в общей сложности 184 000 кубических метров снега.