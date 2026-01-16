Преступление произошло в день рождения девочки.

В Астане вынесли приговор по делу о насилии над несовершеннолетней. 82-летнего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, передает «Первый канал Евразия».

Как установил суд, преступление произошло в семейном доме в день, когда родственники собрались отметить день рождения девочки. Потерпевшей оказалась 7-летняя правнучка осуждённого. По данным следствия, именно близкие родственники застали мужчину на месте происшествия и незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. В ходе разбирательства были заслушаны показания очевидцев, которые подтвердили обстоятельства случившегося. Вина подсудимого также была доказана результатами экспертиз, включая генетические исследования.

По решению суда пожилому мужчине назначено 20 лет лишения свободы. Иные материалы дела не подлежат разглашению.

Приговор суда не вступил в законную силу.