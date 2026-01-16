Такую возможность обсудили на заседании совета по вопросам защиты прав детей. В области насчитывается более 21 тысячи несовершеннолетних студентов.

В ЗКО обсудили вопросы защиты прав детей. Совещание прошло под руководством акима региона Наримана Турегалиева. В нём участвовали Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева, представители полиции, образования и здравоохранения, а также акимы районов.

Во время заседания стало известно, что в школах области учатся более 126 тысяч детей. Ещё свыше 21 тысячи несовершеннолетних получают образование в колледжах и вузах. Для работы именно с этой категорией подростков власти рассматривают возможность создания отдельной структуры.

— Во всех учебных заведениях размещены QR-коды контакт-центра 111, куда дети и родители могут обратиться за помощью. В школах реализуется программа воспитания «Адал азамат», а для родителей работают 382 центра педагогической поддержки, — сообщили в управлении образования области.

Динара Закиева рассказала о недавних изменениях в законодательстве. Ответственность за буллинг и кибербуллинг ужесточена, в школах внедрена антибуллинговая программа, а уроки безопасности обновлены с учётом новых рисков.

Отдельное внимание на заседании уделили профилактике детских суицидов. Руководители районов доложили о проводимой работе. По итогам встречи аким области поручил усилить контроль за семьями из социально уязвимых групп и активнее работать с родителями.