Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, возгорание произошло в пивоваренном комплексе "Алтын шатыр". – В одноэтажной пристройке произошло возгорание. Горело потолочное перекрытие и оборудование на общей площади 150 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 7.10. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Быстрому распространению огня в помещении способствовала отделка потолочного перекрытия горючим материалом. Причины, ущерб и виновные лица устанавливаются. Жертв и пострадавших нет, - сообщил Нуралы Мусиев.