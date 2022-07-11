Племянница пыталась лишить 84-летнюю бабушку жилья в Актобе
Официально квартира оформлена на девушку, но куплена она была пожилой женщиной, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе Актюбинского областного суда рассказали о рассмотрении иска 84-летнего ветерана труда в отношении родной племянницы. Пожилая женщина рассказала, что родственница уговорила её продать жильё в России и переехать в Актобе, обещая ухаживать за ней.
- Истец продала жильё и на её личном счету в банке имелись 2 300 000 рублей. Престарелая тётя в сопровождении ответчика сняла свои деньги. Доверившись племяннице, приобретённую квартиру в Актобе оформила на имя ответчика, хотя с достоверностью установлено, что её стоимость в размере 8 800 000 тенге оплатила истец, - рассказали в суде.
Получив недвижимость в право собственности, девушка начала устраивать скандалы и никак не помогала своей бабушке. Пожилая женщина боялась, что её отправят в дом престарелых, и подала иск.
- С учётом разумности и справедливости, судебная коллегия вынесла новое решение об удовлетворении иска о признании договора купли-продажи недействительным, прекращении права собственности ответчика и признании права собственности за истцом, - отметили в суд.
Решение вступило в законную силу.
