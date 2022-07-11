Один из преступников находился в межгосударственном розыске с 2020 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Детские игрушки, мужские тапочки и елочные гирлянды украли из дома в Уральске (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о задержании двух воровских групп, которые занимались квартирными кражами. В первой «банде» из четырёх человек состояли жители столицы, Шымкента, Семея и «южного региона».
- Преступники проживали обособлено в Уральске на заранее арендованной квартире, соблюдали меры конспирации. Один из участников с 2020 года находился в межгосударственном розыске. При совершении преступлений злоумышленники действовали по заранее разработанному плану, где у каждого были распределены свои роли, - рассказали в ведомстве.
Подозреваемых задержали при краже в одном из коттеджей. В арендуемом автомобиле нашли украденные деньги, отмычки и рации. В квартире обнаружили драгоценности. Также задержана группа, состоящая из двух жителей Атырау. Пока доказано три факта квартирных краж в Уральске.
 
