- Преступники проживали обособлено в Уральске на заранее арендованной квартире, соблюдали меры конспирации. Один из участников с 2020 года находился в межгосударственном розыске. При совершении преступлений злоумышленники действовали по заранее разработанному плану, где у каждого были распределены свои роли, - рассказали в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о задержании двух воровских групп, которые занимались квартирными кражами. В первой «банде» из четырёх человек состояли жители столицы, Шымкента, Семея и «южного региона».Подозреваемых задержали при краже в одном из коттеджей. В арендуемом автомобиле нашли украденные деньги, отмычки и рации. В квартире обнаружили драгоценности. Также задержана группа, состоящая из двух жителей Атырау. Пока доказано три факта квартирных краж в Уральске.