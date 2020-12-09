Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве напомнили, что согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан" праздничные дни являются нерабочими днями. – 31 декабря не относится к праздничным дням в Казахстане. В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить праздничные дни на другие рабочие дни. Постановлением правительства от 1 ноября 2019 года "О переносе дней отдыха в 2020 году" выходной день на 31 декабря 2020 года, являющийся рабочим днем, не переносился, - пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения. На Новый год казахстанцы будут отдыхать с 1 по 4 января 2021 года. Официальными выходными на Новый год считаются 1 и 2 января 2021 года. Так как 2 января выпадает на субботу, выходной переносится на 4-е число, то есть на понедельник. Выходит, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 1, 2, 3, 4 января, а при шестидневной - 1, 2, 3 января. Очередной праздничный выходной приходится на четверг - 7 января. В этот день казахстанцы отметят Рождество.