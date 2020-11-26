Апелляционная коллегия оставила ходатайство адвоката без удовлетворения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подозреваемый в неуплате 1,5 млрд тенге налогов уральский бизнесмен до суда останется под стражей Иллюстративное фото из архива "МГ" Директора строительной фирмы ТОО "Марасант" Аманжола Конеева взяли под стражу 12 ноября. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере более 143 млн тенге, которые были выделены на строительство домов, а также в  отклонении от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 млрд тенге. Как рассказал адвокат подозреваемого Закир Вагапов сообщил, что 25 ноября апелляционная коллегия областного суда оставила его ходатайство без рассмотрения. – Наши надежды, к сожалению, не увенчались успехом. Предыдущее решение суда о содержании под стражей Аманжола Конеева оставили без изменения, оно в последующем обжалованию не подлежит. Несмотря на то, что законом конкретно регламентировано, что одна тяжесть совершенного преступления не может быть основанием для назначения меры пресечения. Никакие доводы о том, что мой подзащитный нуждается в медицинской помощи никак не повлияли. Аманжол Конеев недавно перенес операцию в России, ему даже швы еще не сняли. Теперь у него начались проблемы с почками, он даже не может справлять естественную нужду. Содержание под стражей в таких условиях можно назвать пытками. На это суд ответил, что органы расследования при необходимости могут привлечь медицинских специалистов, - возмутился Закир Вагапов. По словам адвоката, за две недели ареста органы расследования не провели ни одно следственное мероприятие. Теперь Закир Вагапов намерен обратиться в прокуратуру. Напомним, компания ТОО "Марасант" делала капитальный ремонт дороги на улице Молдагуловой. Ремонт начался 15 июля 2019 года. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями. Объект еще не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще работы, которые не завершены. 6 марта этого года аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения на этой дороге.  