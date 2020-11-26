В пресс-службе департамента полиции Атырауской области отметили, что участковые в Атырау принимают обращения жителей через мессенджер WhatsApp. - Сотрудники полиции областного центра в рамках обеспечения обратной связи с населением активно используют все современные средства коммуникаций, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Сообщения от граждан поступают самого разного характера, вплоть до курьёзных случаев. Так, например, на днях жители посёлка Еркинкала-2 проинформировали стражей порядка о том, что на улице отелилась чья-то корова. Поиском хозяина коровы занялся участковый инспектор ГОП-1 капитан полиции Мейрамбек Кангереев, который не только отыскал его, но и доставил животных к нему домой на служебном автомобиле. К слову, владелица коровы и телёнка поблагодарил полицейского за помощь.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.