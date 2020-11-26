Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 23 ноября. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" по улице Молдагалиева был задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства. – Полицейские обнаружили и изъяли у него предмет похожий на боевой патрон, который был направлен на исследование. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконное хранение или ношение боеприпасов", - отметили в полиции.