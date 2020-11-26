Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области, на сегодняшний день функционируют 14 организаций-перевозчиков с регулярными пассажирскими перевозками по 49 направлениям: 26 городских и пригородных, 4 внутриобластных, 17 внутрирайонных, один межобластной и еще один международный. - В прошлом году пассажирским перевозчикам было выплачено 1,8 миллиарда тенге субсидий, за восемь месяцев этого года было выплачено 1,2 миллиарда тенге субсидий. Однако до настоящего времени средства на субсидирование субъектам предпринимательства выплачиваются не в полном объеме, соответственно, данная ситуация приводит к убыткам. Кроме того, в состав комиссии по тарифу, созданной для определения достоверности представленных перевозчиком расчетов подлежащих субсидированию, не включены представители юридических лиц и автотранспортных общественных объединений. Соответственно, данная ситуация вызывает сомнения в прозрачности государственного органа, - отметили в управлении ПТ и АД Атырауской области. Так, по словам представителей объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация пассажирских перевозок города Атырау», выделяемая субсидия рассчитывается вышеуказанной комиссией, и сумма, утвержденная местным маслихатом, не может покрыть расходы на льготных пассажиров. Соответственно, по мнению ассоциации, из-за отсутствия в составе комиссии представителей ассоциации объемы выделяемых субсидий не будут рассчитываться должным образом или уменьшаться. Обоснованность возникших претензий со стороны предпринимателей четко отражены и в обращении объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Ассоциация пассажирских перевозок города Атырау» в Атырауский филиал НПП «Атамекен». - То есть по городу Атырау, где основной проблемой является то, что на сегодняшний день перевозчики относятся к категории граждан, которым предоставлена скидка в 30% на перевозку школьников, пенсионеров, ветеранов, инвалидов (указанные категории лиц определены акиматом города Атырау в качестве льготных пассажиров) были заключены договора между соответственно стороной перевозчика и КГП «Смарт Атырау», подведомственный отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских перевозок и автомобильных дорог города Атырау, на данный момент КГП «Смарт Атырау» должен перевозчикам 457 миллионов тенге, - сообщили в Антикоррупционной службе Атырауской области. Указанная сумма подтверждена актом выполненных перевозчиком работ, счетами-фактурами и актом идентификации. Данный вопрос будет решен при содействии Антикоррупционной службы по Атырауской области и палаты предпринимателей Атырауской области. - То есть на сегодняшний день полное возмещение и дальнейшее финансирование средств по субсидированию расходов субъектов пассажирских перевозок будет рассмотрено на заседании областного маслихата и соответствующие средства будут выделены, - дополнили в Антикоррупционной службе Атырауской области. Кроме того, по предложению Антикоррупционной службы было издано распоряжение акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым, чтобы в состав комиссии по тарифам на пассажирские перевозки включили представителей Объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ассоциации пассажирских перевозок.