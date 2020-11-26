Адильбек Жанибекович родился в 1969 году в селе Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области Российской Федерации. Образование - высшее, в 1993 году окончил Сельскохозяйственную академию им. Темирязева в Москве по специальности агрохимия и почвоведение, в 1995 году Казахскую академию государственного управления, Алматинский банковский колледж по специальности банковское дело, в 2013 году Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет со степенью магистра экономики и бизнеса. Трудовую деятельность начал экономистом-кассиром в отделе привлечения и размещения кредитных ресурсов ОАО «Газпромбанк» в г. Уральске, и в разные годы занимал различные должности: В 1997 г. - исполняющий обязанности директора филиала АБР «Казкоммерц-Газпромбанк», Бурлинский район, ЗКО. В 1998 году был директором филиала ОАО «Газпромбанк», Бурлинский район, ЗКО. В 1999 году стал исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Газпромбанк». В 2000 году назначен заместителем директора филиала ОАО «Нефтебанк» в г. Уральск. С 2000 по 2002 год исполнял обязанности директора филиала ОАО «Нефтебанк» в г. Актобе. С 2002 по 2004 год был директором ТОО «Аксайсервис», Бурлинский район, ЗКО. С 2004 по 2005 год - директор ГКП «Аксайкомсервис» Бурлинского района ЗКО. 2005-2006 гг. - директор государственного коммунального предприятия "Дорожная эксплуатация". С 2007 по 2008 гг. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска. С 2008 по 2010 год - заместитель акима Теректинского района ЗКО. С 2010 по 2011 год - начальник управления экономики и бюджетного планирования Теректинского района ЗКО. В 2011 году назначен исполняющим обязанности начальника финансового управления Теректинского района. 2011-2012 гг. - начальник отдела контроля лабораторных анализов Западно-Казахстанского областного филиала ГУ "Жайык-Каспиский Департамент экологии". С 2012 по 2013 год был заместителем акима Казталовского района Западно-Казахстанской области. 2014-2016 гг Директор ТОО «Орал Таза Сервис». С 2016 по 2017 годы исполнял обязанности акима поселка Зачаганск.