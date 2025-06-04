По данным следствия, преступная схема действовала в течение нескольких лет и использовала социальные сети. Злоумышленники покупали новорожденных у женщин из социально-уязвимых слоев населения и иностранок. Далее продавали их желающим приобрести ребенка.

Во время одного из таких случаев подозреваемых задержали с поличным во время передачи денег.

– Речь идет не о разовой попытке. Мы полагаем, что имела место устойчивая схема, возможно с межрегиональными связями. Работа по установлению всех причастных лиц продолжается, в том числе в других регионах страны. Незаконные действия в отношении детей, особенно новорожденных, — это циничное и тяжкое преступление. Ни один такой факт не останется без должной правовой оценки, - подчеркнул первый замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

