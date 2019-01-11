По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день ожидается снег с дождем, днем -4, ночью -8. В Атырау днем +2, ночью также снег с дождем, 6 градусов ниже нуля. В Актобе пасмурная погода. Днем -4, ночью столбик термометра опустится до -16. В Актау солнечная погода, днем до 7 градусов выше нуля, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.