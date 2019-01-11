Судебный процесс будет проходить в специализированном межрайонном уголовном суде, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело Серика Гарифа было передано в суд 9 января 2019 года. Он обвиняется в убийстве своего начальника, которое совершил 6 сентября этого года. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Кайрата Чалкарова. Первое судебное слушание состоится в понедельник, 14 января, в 10.00. Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов в командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел 7 выстрелов. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам.
