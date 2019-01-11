По словам главного специалиста областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по ЗКО Амангельды Еламанова, 10 января на территории Жангалинского района была задержана автомашина Mitsubishi Pajero с прицепом, в котором находился снегоход. - В салоне автомашины находились двое жителей Уральска, также было обнаружено охотничье ружье. Водитель и пассажиры второй машины марки Toyota Hilux, не подчинившись требованию об остановке сотрудников полиции и инспекторов, скрываясь от преследования скинули с машины 6 туш кабанов. По следам автомашины в степи обнаружено семь голов самцов сайгаков со спиленными рогами. По данным фактам в отделе полиции Жангалинского района было начато расследование по статье 337 части 4 УК РК "Незаконная охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных", - рассказал Амангельды Еламанов, добавив, что в настоящее время полицейские района ведут поиски автомашины "Тойота Хайлюкс". Следует отметить, что охота на снегоходной технике производятся только по разрешению на отстрел волков. С начала года разрешения не выдавались, поскольку еще не утвержден лимит на 2019 год.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.