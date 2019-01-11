Иллюстративное фото с YouTube.com На месте работают сотрудники АО "Атырау Жарык", которые обещают подать электричество в жилые дома в течение 3 часов. Вечером 11 января в микрорайоне Лесхоз сгорел трансформатор мощностью 400 кВт. Как рассказал начальник городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шакир Кейкин, сгорел бесхозный трансформатор, обслуживавший 25 двухэтажных домов. - Жители этих домов в свое время отказались создавать КСК, а также заключать договор с АО "Атырау Жарык", которое в свою очередь должно было обслуживать данный трансформатор, - рассказывает Шакир Кейкин. В настоящее время рабочие АО "Атырау Жарык" принимают меры по замене сгоревшего трансформатора на новый. - Свет обещали подать в эти дома в течение ближайшие 3 часа, - уточнил Шакир Кейкин. По словам собеседника, жителям вышеуказанного микрорайона во избежание повторного ЧП необходимо создать КСК и заключить договор об осбслуживани с АО "Атырау Жарык". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК