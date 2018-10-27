Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Днем температура воздуха составит 12 градусов тепла, ночью +2. 15 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью ожидается 6 градусов тепла. В Актобе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит 10 градусов тепла, ночью +3.