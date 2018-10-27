В области объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото с сайта pogoda-unian.ua По сообщению ДЧС ЗКО, 28 октября в области угроза усиления ветра с порывами до 17-22 метров в секунду.  