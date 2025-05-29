29 мая в Казахстане обследовали 4,774 млн га полей, из них 2,1 млн га заселены стадными саранчовыми. В общих чертах химические обработки против саранчи интенсивно идут в 15 регионах страны.

По данным Министерства сельского хозяйства, к защитным мероприятиям привлекли 4625 специалистов, 443 единицы специализированной опрыскивающей техники, включая 55 судов сверхлёгкой авиации и 49 дронов.

Химическим воздействием было обработано 700,8 тыс. га сельских земель:

В Туркестанской области против марокканской саранчи обработали 371 780 га. На данный момент проводится зачистка;

Завершена очистка против марокканской саранчи в Жамбылской области на площади 49 600 га;

В Кызылординской области обработали 18 440 га земель;

В Актюбинской области – 79 300 га земель;

В Карагандинской области – 7100 га земель;

Для оповещения о борьбе с саранчой Министерство сельского хозяйства приняло решение создать в Казахстане call-центр и Telegram-чат для обращений жителей. Call-центр работает ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру +7 (7172) 72 53 82.

Telegram-чат доступен 24/7, в том числе и в выходные.

Руслан СКОРИК

Фото: pixabay.com