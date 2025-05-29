Магнитная буря уровня G3 началась на Земле.

Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3, означающего "сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 — "экстремально сильно", а G1 — "слабо".

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов.

Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

До этого магнитная буря накрыла Землю 28 мая.

Фото: pexels.com