Сегодня, 16 августа, состоялась пресс-конференция «Уральск - город без наркотиков», где руководство департамента полиции ЗКО представила новую программу по противодействию наркомании в области. Так, по словам главного полицейского ЗКО Армана Оразалиева, пилотный проект состоит из двух разделов - краткосрочный и долгосрочный эффекты.

– По краткосрочному эффекту мы работаем ежедневно, изымаем наркотики, изобличаем преступников, которые занимаются распространением наркотиков, ловим закладчиков. Долгосрочный эффект включает в себя прежде всего профилактику, это наши шаги по воспитанию подрастающего поколения, - рассказал Оразалиев.

Между тем, возраст наркоторговцев с каждым годом молодеет. Так, если в прошлом году за распространение наркотиков полицейские задержали троих несовершеннолетних, то в этом году зарегистрировано уже четыре таких случая, где самому молодому закладчику всего 14 лет. Задержанных в прошлом году уже осудили, каждый получил не менее семи лет лишения свободы. Один из задержанных в этом году является учеником 10 класса, трое - студенты колледжей. Кстати, десятиклассник принимал активное участие в школьных мероприятиях по борьбе с наркоманией.

– Это очень серьезная ситуация. Мы изучили причины. У нас не в должной мере ведется работа с несовершеннолетними в школах. Эта работа должна проводиться с первых классов. Мы должны прививать детям понятия о наркотиках, об их последствиях, об уголовной ответственности за распространение и о том, что это считается тяжким преступлением и что уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. Проблемы есть. К примеру, у нас в области всего три врача-психиатра по несовершеннолетним, а детских врачей психиатров-наркологов, как таковых, нет. Это проблема не только полиции, но и всего общества. Кроме этого, у нас нет методичек по работе с несовершеннолетними, нет альбомов, которые можно презентовать ученикам младших классов и старшеклассникам. Ведь работа с маленькими детьми - это одно, а с подростками - это другое. Мы должны всё это учитывать. По долгосрочному разделу сразу не сможем увидеть эффект. Но, я считаю, что в 2025 году мы соберемся со всеми госорганами и утвердим программу. Сейчас же мы будем работать по пилотному проекту, - отметил Арман Оразалиев.

По пилотному проекту планируется охватить учеников всех школ области. Они будут иметь понятие о наркотиках, о том, что их употребление ведет к летальному исходу. К слову, синтетические наркотики, которыми увлекается современная молодежь, убивает человека в течение пяти лет. У полицейских уже готов план действий, в котором будут задействованы все государственные органы.

– Цель, чтобы все граждане поняли, что наркомания - это трагедия. Долгосрочный эффект – воспитание в наших детях отрицания наркотиков с малых лет, выработка активной позиции их неприятия. Ожидаем, что подрастая, молодое поколение будет стремиться к здоровому образу жизни, искореняя наркоманию и повзрослев окажет влияние на своих младших, и окружение. Важно помнить, что предупредить легче, чем исправить последствия, - заключил Арман Оразалиев.

Сейчас в области на учете состоят 722 наркомана, 60 из которых женщины и четверо подростков. Один несовершеннолетний страдает алкоголизмом.



