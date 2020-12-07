Иллюстративное фото из архива "МГ« Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, многие люди, которые думают о суициде, не обращаются за помощью, кому-то неудобно и они боятся встретить непонимание. — Дети уверены, что им не поверят и примут их переживания за слабость. Насилие и унижение в семье и обществе может привести подростка к импульсивной попытке самоубийства. Уважение к правам ребенка — то, чего не хватает многим семьям. В ВОЗ считают, что суицид можно предотвратить, и существуют эффективные меры вмешательства: ранее выявление и лечение депрессии и психологической помощью на местном уровне. На территории области круглосуточно работает «Экстреннаяя служба — 111» по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan» на который можно бесплатно позвонить независимо от место положения звонящего. Служба гарантирует анонимность и конфиденциальность. Оказывает экстренную, юридическую, психологическую, социальную и правовую помощь, — сообщили в полиции. Сотрудники управления местной полицейской службы ДП провели анализ зарегистрированных фактов суицидов среди несовершеннолетних. Так, за 10 месяцев 2020 года по области зарегистрировано 12 случаев совершения суицида среди несовершеннолетних, в четырех случаях попытки закончились летальным исходом. В прошлом году было зарегистрировано 29 случаев суицида, в том числе 8 летальных исходов. Из общего количества девять случаев зарегистрировано в городе Актобе, из которых два случая с летальным исходом, в Хромтауском районе — два факта и в Алгинском районе один факт. Из 12 несовершеннолетних, совершивших суицидальные действия, семь подростков являются учащимися школ, трое — учащиеся колледжей и двое студенты вузов. — Суицид и попытки самоубийства совершены подростками (девочки— 8, мальчики —4) в возрасте 10 лет — 1; 14 лет — 2; 15 лет — 2; 16 лет — 2; 17 лет — 5. Суицидальные действия совершены путем повешения — 2 факта, отравление таблетками и уксусной эссенцией— 6, падения с высотных зданий — 2, путем колото-резаной раны на запястьях, в области шеи — 2. В основном дети пытаются свести счёты с жизнью из-за конфликтов в семье, из-за ссоры, в одном случае из-за переживаний в связи со смертью отца. В двух случаях с летальным исходом причина совершения суицида не установлена. Отсюда следует отметить, что почти в 60 % причинами суицидов является конфликты в семье. Анализ показывает, что несовершеннолетние, совершившие суицид, по месту жительства и учебы характеризовались положительно, воспитывались в полных благополучных семьях, приводов в ОВД не имели, на учетах Ювенальной полиции не состояли, — отметили в полиции.