4 декабря председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев ознакомился с возможностями фронт-офиса «Правительство для бизнеса», в котором централизован процесс оказания всех необходимых услуг бизнесу по принципу «одного окна» с участием представителей госорганов, финансовых институтов, субъектов естественных монополий, госкорпорации «Правительство для граждан». – Защита и поддержка бизнеса – один из главных приоритетов Агентства, только за 10 месяцев текущего года мы пресекли 160 фактов незаконного вмешательства госорганов в предпринимательскую деятельность, защитив права порядка 300 предпринимателей, - отметил Алик Шпекбаев. Далее председатель Антикора ознакомился с производственным процессом и продукцией областных предприятий «Кублей» и «Квант», находящихся под антикоррупционным сопровождением в рамках проекта «Protecting business and investments». Следует отметить, что за два года в регионе подписано 22 соглашения об антикоррупционном сопровождении проектов суммарной стоимостью 853 млрд тенге. – Как было отмечено Елбасы, 60-70% экономики должны находиться в частных руках, как в зарубежных странах. Чтобы добиться этого, мы должны не только оберегать действующие бизнесы, но и показывать будущим предпринимателям, что все условия для комфортного, стабильного и свободного от коррупции предпринимательства имеются, и с каждым годом будут только улучшаться, - заявил на встрече с инвесторами Алик Шпекбаев. Руководитель агентства посетил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Колледж сервиса и новых технологий, а также ознакомился с деятельностью проектного офиса «Акжайык – адалдык аланы», активно участвующего в развитии геопортала, цифровизации госуслуг через мобильные приложения и внедрение сервисной модели в областном акимате. Не остались без внимания и дети с особыми потребностями, от которых отказались родители. Так, Алик Шпекбаев и представители общественности посетили Кушумский центр оказания специальных социальных услуг для особенных детей, где ознакомились с условиями их проживания. Итогом двухдневного рабочего визита в Западно-Казахстанскую область стала встреча с представителями гражданского сектора, активом области, бизнес-сообществом, журналистами, в ходе которой Алик Шпекбаев подробно рассказал об актуальных новеллах антикоррупционного законодательства и работе Агентства за год. – В настоящее время третий пакет антикоррупционных реформ Президента одобрен Мажилисом и передан в Сенат. Это сильнейшие поправки, которые будут иметь ощутимые последствия для коррупционеров. В частности, для чиновников будут запрещены счета в иностранных банках, отменяется условно-досрочное освобождение по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям. Сотрудники правоохранительных органов и судьи отныне будут получать большее наказание за коррупционное преступление относительно других категорий должностных лиц, - сообщил в ходе встречи спикер. Основные вопросы представителей гражданского общества касались получения жилья, социальных пособий для населения, трудоустройства и предпринимательства. Алик Шпекбаев выслушал каждого обратившегося жителя района и дал соответствующие ответы и поручения по решению проблемных вопросов граждан.