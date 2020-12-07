3 декабря председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпекбаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область. Рабочий визит начался с Бурлинского района, где председатель Агентства посетил сервисный акимат, куда с начала года обратилось порядка тысячи граждан, получивших 1200 социальных услуг, 800 из которых в онлайн формате. В соседнем Шынгырлауском районе рабочая группа Агентства и видных общественных деятелей открыла новый сервисный акимат, в котором будут оказываться 54 различные госуслуги, что значительно повысит комфорт жителей. В одной из районных школ была презентована деятельность клуба «Адал урпақ», по инициативе которого был реализован цифровой проект «е-Асхана». Кроме того, Алик Шпекбаев посетил Карачаганкский спортивный комплекс, который одновременно может вместить 300 человек и тренировать по 19 видам спорта. Как отметил высокий гость, в спорт комплексе созданы все условия для учащихся, благодаря нему спортсмены могут и не уезжать в другие города в поисках наилучших условий. В рамках посещения компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» председатель Агентства ознакомился с результатами работы корпоративной комплаенс-службы, отметив стратегическую важность предупреждения коррупции в добывающих отраслях. – Благодаря политической воле главы государства мы заложили надежную правовую основу для внедрения эффективного антикоррупционного комплаенса не только в квазигосударственном, но и частном корпоративном секторе. Именно с таких крупных отраслевых компаний должно начинаться культивирование идеологии integrity. Чем больше предпринимателей будут уделять серьезное внимание соблюдению стандартов чистоты и добропорядочности, тем быстрее мы добьемся большей конкурентоспособности, - заявил Алик Шпекбаев. С 17 октября этого года на законодательном уровне введен институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора. Также, глава Антикоррупционной службы подчеркнул, что задача руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах. После чего председатель Агентства посетил управление государственных доходов, встретился с общественностью, бизнес-сообществом и активом Шынгырлауского района. – Агентство на основе «Интерактивной карты открытых бюджетов» реализует уникальный проект «Ашык бюджет». Он даст новый импульс для общественного контроля и повышения финансовой грамотности граждан. Его реализацией занимается специальная рабочая группа из числа сотрудников территориальных департаментов Агентства, членов проектных офисов «Адалдык аланы» и представителей институтов гражданского общества. Поэтому призываю общественность активно применять современные инструменты антикоррупционных технологий, - отметил Алик Шпекбаев.