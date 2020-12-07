Глава региона в Facebook призывает предпринимателей и жителей области вместе решить проблему тяжелобольных людей, обещая поддержку со стороны государства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО предложил создать хоспис для онкобольных Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава области отметил, что у него есть предложения по новым проектам, но для их успешной реализации нужны специалисты и неравнодушные люди. - Знаю, что такие люди у нас есть. Например, недавно, при разговоре с представителями бизнеса нашёл человека, который имеет знания по адаптации людей с ограниченными возможностями. Он выразил готовность помочь правильно подготовить и, при необходимости, реализовать один из проектов по данной теме и тем самым внести свой вклад в решение проблем общества. Поэтому решил начать размещение в данной группе предложения для проектов. Основные принципы таких проектов: 1. Решают проблемы конкретных людей. 2. Поддерживаются государством на долгосрочной основе. 3. Проект будет самоокупаемым, но не высокорентабельным. Надеюсь, таким образом, найти больше неравнодушных и грамотных предпринимателей, которые помогут нам вместе решать конкретные проблемы людей, - написал Гали Искалиев. Он предложил первый проект - создание хосписа в Уральске для создания максимально хороших условий для тяжёлобольных онкологией людей. - Поддержка государства - предоставление на льготных условиях здания https://goo.gl/maps/hJJYKPSALxYErCea8, год постройки 1977, площадь 918 кв. м, расположение рядом с онкодиспансером, будет отремонтирован государством при наличии инвестора. Готовы предложить и другие варианты здания. Обязательства инвестора - приобретение оборудования, подбор персонала, оказание услуг. Источник возврата инвестиций и дохода проекта - возврат инвестиций государством, государственный заказ на услуги, плата за дополнительные коммерческие услуги, благотворительные фонды, - далее пишет Гали Искалиев. Стоит отметить, что контактным лицом он указал руководителя онкодиспансера Токсанова Ерлана Виленовича - +7 777 791 46 05.  