Делегация ознакомилась с работой газоперерабатывающего завода «Кожасай» ТОО «Gas Processing Company», побывали на Жанажолском газоперерабатывающем заводе и газотурбинной электростанции АО «СНПС – Актобемунайгаз». По итогам посещения было проведено совещание с участием представителей нефтегазовой отрасли, предпринимателей, министерства энергетики и акимата Актюбинской области. - Аким области ставит вопрос перед министерством энергетики – содействовать в обеспечении газом близлежащие к месторождениям населенные пункты, а также обеспечить работой их жителей. Мы окажем поддержку и проработаем этот вопрос с недропользователями в рамках их социальной ответственности, - рассказал Нурлан Ногаев. – Также очень важно рациональное использование недр и минимальное воздействие на окружающую среду. Срок эксплуатации месторождения и прилегающей земли не заканчивается с завершением контрактного срока недропользователя, наша общая задача – увеличить срок службы месторождений, что возможно только при бережной эксплуатации. Этот вопрос находится на постоянном контроле министерства. Предприниматели в ходе беседы выразили обеспокоенность недостаточной на их взгляд прозрачностью закупок отдельных недропользователей, а также попросили уполномоченные органы усилить работу по увеличению местного содержания в закупках нефтегазовой отрасли. Как рассказал Ногаев, в данный момент в Казахстане создается Фонд развития местного содержания, куда компания Chevron планирует выделить 248,5 млн. долл. США. Инвестиции с данного фонда будут вкладываться в технологии и IT, производство базовых товаров, сборку отдельных видов оборудований нефтегазового сектора и охрану окружающей среды. Помимо этого, в стране будет создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения и сервиса, целью которого является локализация производства товаров и услуг для нефтегазовой отрасли РК. - В свою очередь недропользователи тоже должны ответственно относиться к своим обязательствам, развитию местного содержания. Я считаю, что жалобы предпринимателей имеют основания. Бывают случаи, когда у условно отечественных фирм, выполняющих заказы в нефтегазовых сферах, конечным бенефициаром являются иностранные компании или физические лица. Не нужно заниматься различного рода "маневрами". Инвесторы, приходя работать в Казахстан, берут на себя обязательства по развитию местного содержания, трудоустройству казахстанцев – их нужно выполнять, - подчеркнул Нурлан Ногаев. – Искусственное выставление препонов и создание специальных условий для определенных компаний неприемлемо. Вносите предложения нам, мы будем рассматривать их с привлечением всех необходимых государственных органов и общественных организаций. В рамках своей компетенции мы добились того, чтобы крупные нефтегазовые операторы объявляли свои годовые планы закупок. Все эти работы проводятся в рамках исполнения поручения руководства страны и правительства. Я призываю всех руководителей компаний отнестись к этому с полной серьезностью. Министр энергетики поручил обеспечить полную открытость при проведении закупок товаров и услуг недропользователей. Подводя итоги, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отметил, что все поднятые вопросы имеют важное значение для социально-экономического развития региона. - Мы всегда поддерживаем отечественных и иностранных инвесторов, это дает создание новых рабочих мест в регионе, увеличение налоговой базы. Это прямое поручение Главы государства. Но при этом, инвесторы должны осознавать свою ответственность, помогать в решении социальных вопросов для местного населения. Мы ежегодно заключаем меморандумы с недропользователями о социальных обязательствах, благодаря этому нам удалось избежать сокращения рабочих мест в нефтегазовом секторе, увеличить заработную плату, несмотря на то, что год для всего мира был очень сложным. Трудности периодически возникают, мы этого не скрываем. Нужно учитывать социальные аспекты и находить системные решения для проблем, которые возникают из-за производственной деятельности, - сказал Ондасын Уразалин.