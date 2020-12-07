Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 28 ноября в 23.10 16-летний подросток, находясь во дворе дома по улице Самарская, нанес ножевое ранение своему сверстнику. - Потерпевший после осмотра врача был госпитализирован в Детскую многопрофильную областную больницу. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 107 части 1 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - пояснили в пресс-службе ведомства.