Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 спортивных площадок, расположенных в разных частях города, будут переданы в доверительное управление со следующего года. Как рассказал заведующий сектором управления коммунальной собственностью города Уральск Айбек Хамидуллин, предприниматель должен в течение трех лет содержать объект в надлежащем виде и проводить текущий ремонт. – Площадки будут переданы в доверительное управление сроком на три года без права последующего выкупа, при этом предприниматель не имеет права изменять целевое направление объекта. Кроме этого, он обязан содержать объект в надлежащем виде, проводить текущий ремонт, использовать спортивную площадку не более семи часов в сутки, остальное время должно быть предоставлено горожанам на безвозмездной основе. График работы предприниматель должен согласовать с учредителем и балансодержателем в лице СК "Орал". В зимний период организовать работу по заливке катка и прокат спортивного инвентаря, производить своевременную чистку, - рассказал Айбек Хамидуллин. Необходимо отметить, что во время проведения городских спортивных мероприятий предприниматель обязан беспрепятственно предоставлять спортивную площадку, а при окончании срока доверительного управления объект должен быть передан в таком же состоянии, в каком его принимал. Так, со следующего года в доверительное управление будут переданы спортивные площадки, находящиеся по следующим адресам: 1.Хоккейная площадка во дворе дома №43 микрорайона Строитель. 2. Хоккейная площадка во дворе дома №87 по улице Ихсанова. 3.Спортивная площадка во дворе дома №32/2 по улице С.Датова 4.Спортивная площадка во дворе дома №43 по улице С.Тюленина 5. Спортивная площадка во дворе дома №10/1микрорайона Строитель 6.Спортивная площадка во дворе дома №2/7 по улице Гагарина 7.Спортивная площадка во дворе дома №1/2 по улице Гагарина 8.Спортивная площадка во дворе дома №53 по улице Жангир хана 9.Спортивная площадка во дворе дома №27 по улице Захарова 10.Спортивная площадка во дворе дома №17 по улице С.Датова 11. Спортивная площадка во дворе дома №25 микрорайона Жана-Орда 12.Спортивная площадка по адресу: микрорайон Кунаева, строение 49А 13.Спортивная площадка по адресу: проспект Назарбаева, строение 249А.