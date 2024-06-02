— В результате паводка наш дом в селе Пугачев Бурлинского района пришел в негодность. По итогам комиссии договорились купить дом в Аксае. Переезжаем в четырехкомнатную квартиру, радости нет предела. В первую очередь, благодарим нашего президента за поддержку, — сказала Ляйла Жумагалиева.

Как сообщили в акимате ЗКО, в Бурлинском районе приобретают жилье для 66 семей, пострадавших от паводка. 50 семей уже переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 получат их в ближайшее время. Также в Бурлинском районе строят 60 жилых домов. Согласно плану, площадь каждого дома составит 80 квадратных метров. Многодетная мать Ляйла Жумагалиева, чья семья пострадала от паводка, переехала в новую квартиру и поблагодарила за помощь со стороны государства.Кроме того, пострадавшим от паводка выплатили социальную помощь в размере 150 месячных расчетных показателей. По Бурлинскому району на возмещение расходов на предметы быта и мебель 168 семьям выплатили 63 миллиона тенге. В акимате ЗКО отметили, что в настоящее время по области строится 401 жилой дом для пострадавших от паводка. В Теректинском районе ЗКО приобрели 5 домов, в районе Байтерек — 2 дома. А для дачников Уральска, чьи дачные строения считаются единственным жильем также приобретут и построят новые дома.