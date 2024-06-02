— Глава государства поручил оказать всестороннюю поддержку пострадавшим от паводка жителям. В регионе ведут активную работу в этом направлении. 9 671 семье оказали социальную помощь в размере 100 МРП. Теперь продолжаем выплаты в размере 150 МРП. В настоящее время ведут работы по оценке пострадавших от паводка дачных участков, — сказал аким области.

Специалисты провели оценку около двух тысяч дач, работы продолжаются. Для этого привлекли 104 специалиста из 12 компаний, в том числе из Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской областей и города Шымкент. Многие дачные участки все ещё остаются затопленными. На некоторых уровень воды превышает один метр. Однако специалисты, выезжают на участки на лодках и стараются осуществлять работу по оценке максимально оперативно. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил первые и вторые дачные участки в Уральске, где ознакомился с работой оценщиков.Глава региона поручил оценочным компаниям завершить работы максимально быстро.