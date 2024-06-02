31 млн тенге взыскали с бюджета за падение деревьев на авто

— Анализ показал, что в городе часто падают деревья на автомобили, особенно в дождливую и ветреную погоду. Люди обращаются в суды для взыскания материального вреда и восстановления машин. Так, с 2023 года суды рассмотрели 32 иска граждан о возмещении на сумму 51,3 миллиона тенге. При этом 31,2 миллиона тенге взыскали из бюджета. Прокуроры установили, что предусмотренные меры по содержанию зеленых насаждений принимались ненадлежаще. Не в полном объеме проводилась комплексная инвентаризация и лесопатологическое обследование, и работа по внесению сведений в соответствующую базу, — сообщили в надзорном органе.

Прокуратура Медеуского района по результатам рассмотрения гражданских дел в суде выявила нарушения по содержанию и защите зеленых насаждений в Алматы.По данному факту прокуратура Медеуского района вынесла представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения акта надзора директора ТОО Eco Almaty привлекли к дисциплинарной ответственности.