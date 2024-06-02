— В пробах, взятых на водных установках Атырау несоответствия гигиеническим нормативам питьевой воды не выявили. В результате проведенной проверки по илу и мутности реки Урал, и наличию мусора, принесенного течением, употреблять воду из открытого водоема запрещено, — рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабиркызы.

В оперативном штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что во время паводка увеличилось количество пунктов отбора проб, чаще проверяют воду на разных участках.Всего с начала режима ЧС по Атырауской области отобрали более 900 проб воды из реки Урал и питьевой воды. Из них на территории города — более 300 проб. Из 32 проб, взятых из открытого источника воды, по 16 выявили несоответствия гигиеническому нормативу.