Жителя Актюбинской области осудили на 11 лет за убийство бывшей жены

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении жителя области. Его обвинили в убийстве.

Из материалов дела следует, что первого февраля этого года подсудимый пришел домой к бывшей жене в посёлок Саркол Темирского района. Между бывшими супругами возникла ссора. Мужчина начал душить её рукой и женщина умерла.

Подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме этого осужденный должен выплатить потерпевшей стороне 20 миллионов тенге моральной компенсации.

Приговор ссуда не вступил в законную силу и может быть обжалован.