В настоящее время мост, расположенный вдоль автодороги на участке №112 канала Соколок, препятствует оттоку воды в море. В связи с этим в спецкомиссию внесли предложение о расширении моста. Об этом сообщил координатор данного участка Алибек Семгалиев.

— В случае положительного решения комиссии мост через дорогу в Доссор расширят. Таким образом, откроют доступ для беспрепятственного оттока воды. Пока же она не может пройти под мостом и разливается на близлежащие пастбищные угодья. Паводковая вода дошла до дамб, построенных совместно с жителями микрорайонов Бирлик и Жулдыз. Пока опасности нет, тем не менее, мы начали работу по укреплению уязвимых мест, — отметил Семгалиев.

В работах на участке №112 задействованы 15 человек и восемь единиц спецтехники.