Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. – Эта эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков. Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году, — заявил Президент РК.