Иллюстративное фото с сайта toiacademy.kz

Родные погибшей рассказали историю о так и не состоявшем замужестве девушки.

Оказалось, что четыре месяца назад житель Атырау по национальному обычаю украл невесту - студентку из соседнего Актобе. Родственники со дня на день ожидали вестей о дате предстоящей свадьбы, но, к несчастью, получили плохие новости. - Наша сестренка умерла несколько дней назад, а мы до сих пор не знаем, что произошло. Пришло лишь сообщение: "Она умерла, приезжайте, заберите тело". Двое наших братьев сразу же выехали в Атырау", - рассказывает родственник погибшей Талгат АБДРАМАНОВ. По словам родных, тело погибшей в Актобе доставили накануне, они намерены провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти. Также родственники погибшей девушки сообщили, что после обряда похищения невесты, из Атырау к родителям Данары так никто и не приехал. В пресс-службе ДВД Атырауской области сообщили, что данный факт действительно зарегистрирован в ЕРДР, в настоящее время ведется досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Ерлан ОМАРОВ