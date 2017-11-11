Новый спортивный объект появился во дворе жилых домов по ул.Жарбосынова 83В, 85 и 87Б. Жильцы трех новых многоэтажек решили показать пример другим горожанам - собрались и между собой распредили обязанности и огородили территорию. Возведение площадки шло с 1 сентября по 10 октября. - В трех домах проживает 144 семьи и еще три семьи в трех частных домах. Мы не стали собирать деньги, просто приобрели стройматериалы и своими руками построили площадку. Кто-то забивал сваи и устанавливал забор, кто-то выравнивал тетерриторию и засыпал песком, кто-то приобрел ворота и сетку, - рассказывают местные жители. По словам жильцов, на новую спортплощадку ушло порядка 600 тысяч тенге. Площадь огороженной территории составляет 360 кв. м. Решение построить новое место для игр и равлечений детворы пришло после озвученной главой государства программы "Рухани жанғыру". Ухаживать за территорией жильцы намерены всем двором.