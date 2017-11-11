По словам сотрудников ДЧС ЗКО, они проводят беседы, чтобы избежать трагедии на водоемах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Спасатели ДЧС ЗКО провели профилактическую работу по разъяснению об опаcностях нахождения на тонком льду. Очень часто, не зная толщину льда, как взрослые так и дети начинают выходить на него. Во избежание несчастных случаев спасатели вышли на рейд по реке Чаган, где провели разъяснительную работу с рыболовами-любителями. За 2 часа рейда была проведена разъяснительная работа с 20 рыбаками, которые признались что любят и зимниюю рыбалку, и зачастую выходят порыбачить на лёд. В ходе рейда рыболовам раздали листовки с наглядной информацией и инструкцией. Сами рыболовы отнеслись с большим пониманием к работе спасателей и выразили большую благодарность за их работу. По словам спасателей, в планах у них провести подобные беседы со школьниками и студентами.