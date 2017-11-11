Спасатели ДЧС ЗКО провели профилактическую работу по разъяснению об опаcностях нахождения на тонком льду. Очень часто, не зная толщину льда, как взрослые так и дети начинают выходить на него. Во избежание несчастных случаев спасатели вышли на рейд по реке Чаган, где провели разъяснительную работу с рыболовами-любителями. За 2 часа рейда была проведена разъяснительная работа с 20 рыбаками, которые признались что любят и зимниюю рыбалку, и зачастую выходят порыбачить на лёд. В ходе рейда рыболовам раздали листовки с наглядной информацией и инструкцией. Сами рыболовы отнеслись с большим пониманием к работе спасателей и выразили большую благодарность за их работу. По словам спасателей, в планах у них провести подобные беседы со школьниками и студентами.