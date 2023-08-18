— Работает 12 отделений спасательных служб. Мы разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, окажем всестороннюю поддержку, — сказал исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Виктор Гафиулов.Утром 18 августа найдено тело ещё одного погибшего. Продолжаются поиски троих рабочих. В АМТ подчеркнули, что компания сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии. Накануне президент поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
— Правительству поручено провести переговоры с компанией относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала. Продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьёзном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке, — говорится в сообщении.
В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что пострадавшие получили острое отравление шахтными газами, токсикогипоксическую энцефалопатию, токсический бронхит.