В Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.
— В рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов, — говорится в сообщении.
Также он проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития южной столицы с участием членов правительства. Ранее он был в мегаполисе в конце мая этого года, а до этого — в ноябре 2022 года.