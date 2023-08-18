Двоих подозреваемых в разбойном нападении на женщину задержали в ЗКО, сообщает Polisia.kz. Преступление произошло 16 августа в Актобе. На 28-летнюю жену напали, забрал у неё две тысячи долларов, три телефона и Air Pods. На следующий день подозреваемых 2002 и 2003 годов рождения задержали в соседней области. Одного из них — в посёлке Зачаганск, второго — на территории Акжаикского района. Похищенные деньги, один телефон и наушники изъяты. Проводится расследование.