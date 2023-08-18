- докторантам (в том числе по направлению подготовки «Здравоохранение») – 217 500 тенге;
- врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;
- магистрантам – 97 024 тенге;
- интернам – 75 890 тенге;
- студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направлению подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования – 67 200 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение» – 41 898 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям – 32 681 тенге;
- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования – 31 422 тенге.
