Предельные цены на бензин и дизтопливо утвердили в Казахстане
Они будут действовать 180 календарных дней, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства энергетики сообщили, что 14 июля вступили в силу приказы об утверждении перечня нефтепродуктов, а также об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.
Теперь Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр.
- Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удалённости розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов, - говорится в сообщении.
Из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95.
Предельные цены на дизельное топливо остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана:
по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай - 260 тенге за литр;
в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетысу, Улытау – 230 тенге за литр.