Методику составления матрицы эпидситуации по COVID-19 пересмотрели в Казахстане
Матрица актуализирована с участием национальных экспертов и экспертов ВОЗ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что матрица теперь будет зависеть от уровня госпитализации в инфекционных стационарах и отделениях интенсивной терапии, уровня охвата вакцинацией населения, распространённости инфекции и циркулирующих вариантов COVID-19.
Нахождение в «зелёной» зоне:
при занятости коек до 2 500 больных, независимо от показателя репродуктивного числа R;
при занятости коек до 5 000 больных и показателе репродуктивного числа R менее 1.
«Жёлтая» зона:
при занятости коек до 5 000 больных и R больше 1;
при занятости коек от 5 000 до 10 000 больных и R меньше 1;
«Красная» зона:
при занятости коек от 5 000 больных и R больше 1;
при занятости коек больше 10 000 больных независимо от R.
Таким образом, сейчас все регионы Казахстана находятся в «зелёной» зоне. По старой матрице, Алматы с четвёртого июля находился в «жёлтой» зоне.
При переходе в «жёлтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).
При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно ограничат передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа, в зависимости от нагрузки на стационар и скорую помощь.
Предложения по принятию мер вынесут на рассмотрение МВК.
